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Барселона рассматривает несколько кандидатур в качестве замены Суареса

Испания
(1 голосов)

Каталонская дилемма

Барселона рассматривает несколько кандидатур в качестве замены Суареса
UA-Футбол
Новина українською

Основной форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит ближайшие четыре месяца. В виду этого факта, руководство команды ищет временного кандидата на замену.

По данным Mundo Deportivo, в состав чемпиона Испании зимой может перейти Кристиан Стуани. "Барса" еще прошлой зимой могла его подписать, но сделала выбор в пользу Боатенга. За 33-летнего игрока "Жироны" нужно будет заплатить 25 миллионов, которые прописаны в его контракте.

Есть вероятность подписания Карлоса Велы. Мексиканец стал лучшим игроком MLS и в январе может пойти на повышение. Так же есть кандидатура Габриэля Барбозы (Габигол), который стал главным героем кубка Либертадорес. Его контракт принадлежит "Интеру" и за него они могут потребовать Артуро Видаля.

Напомним, что долгое время "Барселоны" пыталась подписать Лаутаро Мартинеса, однако раньше июля аргентинец не покинет "Интер".

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В статье: Луис Суарес Карлос Вела Кристиан Стуани Барселона Габриэл Барбоза
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Комментарии (1)
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Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 18:26
Взять Велу в аренду на полгода (этот хоть забивать умеет), а летом уже купить Лаутаро Мартинеса - было бы просто шикарно))
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