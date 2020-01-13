Барселона рассматривает несколько кандидатур в качестве замены Суареса

Основной форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит ближайшие четыре месяца. В виду этого факта, руководство команды ищет временного кандидата на замену.

По данным Mundo Deportivo, в состав чемпиона Испании зимой может перейти Кристиан Стуани. "Барса" еще прошлой зимой могла его подписать, но сделала выбор в пользу Боатенга. За 33-летнего игрока "Жироны" нужно будет заплатить 25 миллионов, которые прописаны в его контракте.

Есть вероятность подписания Карлоса Велы. Мексиканец стал лучшим игроком MLS и в январе может пойти на повышение. Так же есть кандидатура Габриэля Барбозы (Габигол), который стал главным героем кубка Либертадорес. Его контракт принадлежит "Интеру" и за него они могут потребовать Артуро Видаля.

Напомним, что долгое время "Барселоны" пыталась подписать Лаутаро Мартинеса, однако раньше июля аргентинец не покинет "Интер".