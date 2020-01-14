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Барселона впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона

Испания
(1 голосов)

В 2003 году в отставку был отправлен Луи ван Гал

Барселона впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона
UA-Футбол
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26 января 2003 года после проигрыша “Сельте” в матче Ла Лиги президент “Барселоны” Жоан Гаспар уволил главного тренера команды Луи ван Гала. Поводом для отставки были крайне негативные результаты – “Барселона” занимала 12-е место в чемпионате, проигрывая лидеру 20 очков.

После отставки нидерландца “Барселона” 17 лет не увольняла главного тренера посреди сезона.

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Кампанию 2002/2003 довел до конца Радомир Антич, а затем команду возглавил Франк Райкард, который проработал в “Барселоне” пять полных сезонов. В июне 2008-го его сменил Хосеп Гвардиола, который за четыре года выиграл 14 трофеев. Пеп покинул клуб в 2012-м году по собственному желанию и на протяжении года отдыхал от футбола в Нью-Йорке. В это время “Барселоной” руководил его бывший ассистент Тито Виланова. 45-летний тренер не смог проработать больше года из-за болезни.

Только один сезон (2013/14) во главе “Барсы” провел и Херардо Мартино – после неудачного года (победа только в Суперкубке Испании) аргентинец покинул клуб по собственному желанию.

Сменивший его Луис Энрике в первом же сезоне сделал требл, затем отработал еще два года и покинул клуб после истечения срока контракта. В мае 2017-го года его сменил Эрнесто Вальверде.

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В статье: Эрнесто Вальверде Луи Ван Гал Барселона Луис Энрике Ла Лига Жозеп Бартомеу
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2020 в 01:06
Ну щас попрет. Конторы в панике. Ставкникто не делает. Победитель всех турниров известен зараннее что делать?
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.01.2020 в 01:00
В Риме было недоразумение, не более! На энфилде было повторение - недооценка! А уволен после поражения в непонятном турнире в саудии. совпадение? Не думаю...
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