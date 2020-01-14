Барселона впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона

26 января 2003 года после проигрыша “Сельте” в матче Ла Лиги президент “Барселоны” Жоан Гаспар уволил главного тренера команды Луи ван Гала. Поводом для отставки были крайне негативные результаты – “Барселона” занимала 12-е место в чемпионате, проигрывая лидеру 20 очков.

После отставки нидерландца “Барселона” 17 лет не увольняла главного тренера посреди сезона.

Кампанию 2002/2003 довел до конца Радомир Антич, а затем команду возглавил Франк Райкард, который проработал в “Барселоне” пять полных сезонов. В июне 2008-го его сменил Хосеп Гвардиола, который за четыре года выиграл 14 трофеев. Пеп покинул клуб в 2012-м году по собственному желанию и на протяжении года отдыхал от футбола в Нью-Йорке. В это время “Барселоной” руководил его бывший ассистент Тито Виланова. 45-летний тренер не смог проработать больше года из-за болезни.

Только один сезон (2013/14) во главе “Барсы” провел и Херардо Мартино – после неудачного года (победа только в Суперкубке Испании) аргентинец покинул клуб по собственному желанию.

Сменивший его Луис Энрике в первом же сезоне сделал требл, затем отработал еще два года и покинул клуб после истечения срока контракта. В мае 2017-го года его сменил Эрнесто Вальверде.