СМИ: Кике Сетьен ведет переговоры с Барселоной

Похоже что дни Эрнесто Вальверде в "Барселоне" подходят к концу. Многие испанские СМИ уже трубят об отставке тренера.

Официальной информации пока что нет, но уже появляются имена, которые могут его сменить. По данным AS и RAC-1, сейчас идут переговоры с Кике Сетьеном.

Наставник уже прилетел в Барселону. Переговоры идут быстро и стороны очень близки к соглашению. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Напомним, что ранее Хави отказался стать тренером "Барселоны".