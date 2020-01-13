  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Кике Сетьен ведет переговоры с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Кике Сетьен ведет переговоры с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Неожиданный претендент

СМИ: Кике Сетьен ведет переговоры с Барселоной
UA-Футбол
Новина українською

Похоже что дни Эрнесто Вальверде в "Барселоне" подходят к концу. Многие испанские СМИ уже трубят об отставке тренера.

Официальной информации пока что нет, но уже появляются имена, которые могут его сменить. По данным AS и RAC-1, сейчас идут переговоры с Кике Сетьеном.

Наставник уже прилетел в Барселону. Переговоры идут быстро и стороны очень близки к соглашению. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Напомним, что ранее Хави отказался стать тренером "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.01.2020 в 22:43
тупые уе*ки б**ть.....
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.01.2020 в 22:42
с*ка....долбо**ы....за*бали......фу на**й! эта , негласная, ***ня , что тренер должен быть только испаноговорящим уже них**во напрягает.....
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:11
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 21:54
Уже, как-будто всё свершилось! Кике Сетьен - тренер Барселоны!
Ответить
+1
0
AndroNik (Миколаїв)
13.01.2020 в 21:57
Ура!
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:32
0
0
Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 22:06
На 2,5 года...Что нельзя было подождать до лета (назначить временщика) и найти нормального тренера?Или хотя-бы контракт 0,5+1(смотря на результаты)
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:13
Ничего страшного. Если что, уволят. Бартомеу теперь знает как это делать
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 21:04
Сейчас смотрю Барса ТВ. Надеюсь, что скажут новости касательно тренера. Но, пока крутят дневную тренировку Барсы. Кстати, Тер Штеген в общей группе. Значит, с его здоровьем всё в порядке.
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 20:40
Да, есть такая информация. Вполне ожидаемая кандидатура, если речь идёт о сроке до июня 2020 года. Кстати, последний тренер, который побеждал Барсу на Камп Ноу.
Ответить
+2
0
Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 20:26
Решили одного физрука заменить другим
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 20:47
Бетис под его руководством не играл в такой трусливый футбол, как сейчас играет Барса в некоторых играх.
Ответить
+2
0
Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 20:55
Понятно, что Вальверде достал практически всех болельщиков Барсы и его справедливо увольняют, но хотелось бы кого-то авторитетнее, чем Сетьен
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 21:16
Согласен. Может быть только до конца сезона?
+2
0
Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 22:04
Увы! Если бы ещё на полгода, то можно было бы понять. Но на 2,5 года...
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...