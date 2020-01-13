Испания
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СМИ: Кике Сетьен ведет переговоры с Барселоной
Неожиданный претендент
Похоже что дни Эрнесто Вальверде в "Барселоне" подходят к концу. Многие испанские СМИ уже трубят об отставке тренера.
Официальной информации пока что нет, но уже появляются имена, которые могут его сменить. По данным AS и RAC-1, сейчас идут переговоры с Кике Сетьеном.
Наставник уже прилетел в Барселону. Переговоры идут быстро и стороны очень близки к соглашению. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".
Напомним, что ранее Хави отказался стать тренером "Барселоны".
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Комментарии (15)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.01.2020 в 22:43
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.01.2020 в 22:42
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MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:11
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 21:54
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AndroNik (Миколаїв)
13.01.2020 в 21:57
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+2
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MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:32
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Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 22:06
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+1
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MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 22:13
0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 21:04
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+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.01.2020 в 20:40
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Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 20:26
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MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 20:47
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Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 20:55
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MES QUE UN CLUB
13.01.2020 в 21:16
+2
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Markus11 (Кривой Рог)
13.01.2020 в 22:04
+1
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