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Как VAR, Облак и Пике не пустили Барсу биться с Зиданом. Аудиомнение. Выпуск подкаста №11

Испания
(1 голосов)

Зинедин вновь выигрывает в финале

Как VAR, Облак и Пике не пустили Барсу биться с Зиданом. Аудиомнение. Выпуск подкаста №11
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор матчей Суперкубка Испании – двух полуфиналов и решающего поединка. Как "Барселоне" не хватило голов в матче с "Атлетико" из-за VAR и Облака, почему игра Вальверде отменяет трансфер Погба в "Реал", про грехи Жерара Пике и в двух словах о машине Юргена Клоппа – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Херард Пике Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Федерико Вальверде
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