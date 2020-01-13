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Как VAR, Облак и Пике не пустили Барсу биться с Зиданом. Аудиомнение. Выпуск подкаста №11
Зинедин вновь выигрывает в финале
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.
На повестке дня разбор матчей Суперкубка Испании – двух полуфиналов и решающего поединка. Как "Барселоне" не хватило голов в матче с "Атлетико" из-за VAR и Облака, почему игра Вальверде отменяет трансфер Погба в "Реал", про грехи Жерара Пике и в двух словах о машине Юргена Клоппа – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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