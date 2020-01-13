Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
RAC1: Барселона должна объявить о назначении Кике Сетьена во вторник
Небольшие задержки
Испанские СМИ продолжают уверять, что Эрнесто Вальверде больше не тренер "Барселоны", осталось лишь дождаться официального объявления. Также известно, кто его заменит в команде - Кике Сетьен.
По данным RAC1, испанский тренер подпишет контракт сроком лишь на полгода. Однако Джанлука Ди Марцио заявлял, что контракт будет расчитан до лета 2022.
Небольшие задержки также связанны с расторжением контракта с Вальверде. Вероятно, что уже завтра со всем будет покончено и у "Барселоны" официально сменится тренер.
Ранее каталонцам отказали Хави и Рональд Куман.