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RAC1: Барселона должна объявить о назначении Кике Сетьена во вторник

Испания
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Небольшие задержки

RAC1: Барселона должна объявить о назначении Кике Сетьена во вторник
UA-Футбол
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Испанские СМИ продолжают уверять, что Эрнесто Вальверде больше не тренер "Барселоны", осталось лишь дождаться официального объявления. Также известно, кто его заменит в команде - Кике Сетьен.

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По данным RAC1, испанский тренер подпишет контракт сроком лишь на полгода. Однако Джанлука Ди Марцио заявлял, что контракт будет расчитан до лета 2022.

Небольшие задержки также связанны с расторжением контракта с Вальверде. Вероятно, что уже завтра со всем будет покончено и у "Барселоны" официально сменится тренер.

Ранее каталонцам отказали Хави и Рональд Куман.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Кике Сетьен
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