Эрнесто Вальверде. Серый мышонок в окружении беспорядочной роскоши

Эрнесто Вальверде больше не тренер "Барсы". В общем-то, такое развитие событий стало логическим итогом нечитаемого и сумбурного опуса, написанного корявым почерком. Некоторые называют Вальверде жертвой обстоятельств и обвиняют руководство в недостойном поведении, подчеркивая, что поражение в Суперкубке не должно была спровоцировать такую реакцию. Но провал в Саудовской Аравии – это лишь последний штрих в истории сотрудничества крайне разных футбольных субъектов.

Абсолютная противоположность

Февраль 2017-о. "Барса" с треском проиграла на поле ПСЖ в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов, и на поверхность ранее гнойных ран снова просочился грязь. Тренера, с которым двумя годами ранее почти в открытую конфликтовал Лео Месси, вновь публично пристыдили его подопечные. Андрес Иньеста и Серхио Бускетс усомнились в тактических задумках тренера, а у Лео Месси проснулись старые обиды. И хотя руководство не спешило рубить с плеча, свою судьбу Луис Энрике определил уже тогда.

Говорят, что он сообщил работодателей о нежелании продлевать контракт с клубом еще летом 2016-го. События же конца зимы - начала весны 2017-го года лишь нажали на красную кнопку. После тех 0:4 он выиграл три матча, в частности – у прямого конкурента в борьбе за корону Ла Лиги "Атлетико", и на пресс-конференции после триумфального поединка с Хихоном (6:1) заявил, что покинет "Барсу" после последнего матча сезона. Тот выдающийся камбэк в противостоянии с ПСЖ Луис Энрике совершал с уже вдребезги разбитыми перспективами.

А к спине его привязали и других демонов. "Неумение построить защиту", "импульсивный нрав", "гордость павлина" – Эрнесто Вальверде на фоне Луиса Энрике был абсолютной противоположностью. Уравновешенный, гибкий, готовый не выдвигать требований руководству, а главное – с навыками строить плотную оборону. Но пройдет совсем немного времени, и сокровенное станет явным: Эрнесто Вальверде – посредственный тренер, который ничего нового "Барсе" дать не в состоянии.

Жертва камбэков, а не их создатель

Он выиграл чемпионат Испании 2017/8, в том же сезоне взял национальный Кубок, а затем – и Суперкубок страны. Но его репутация пропиталась протухлыми поражениями в Лиге чемпионов, что обесценивали любые успехи на внутренней арене. Если Луис Энрике делал камбэк после 0:4, то Эрнесто "Муравей" Вальверде способствовал камбэкам соперников. Сначала - 0:3 от "Ромы" после 4:1 на "Камп Ноу", а затем – 0:4 от "Ливерпуля" после 3:0 на "Камп Ноу". Он и сам постоянно вспоминал те два матча, замечая, что они подкосили ноги его игрокам. Ими постоянно упрекали тренеру и журналисты. Даже больше, чем актуальными в свое время неудачами в финале Кубка Испании 2018/19 и Суперкубка Испании 2020.

Зато в первом своем сезоне на "Камп Ноу" в Ла Лиге Вальверде и действительно удалось нормализовать работу в обороне. Это бросалось в глаза после несколько авантюрного стиля Луиса Энрике. Но довольно быстро это стало надоедать, порождая аналогии с "Атлетиком" Бильбао. Если чемпионство 2017/18 Вальверде добыл с 29-ю пропущенными мячами, то титул в следующем сезоне пришел уже с 36-ю пропущенными. В 19-и же матчах текущего сезона "Барса" пропустила 23...

Уход от лекал, обусловленный давлением общественности (Вальверде обвиняли в отсутствии ярких красок в игре), или деградация и застой, порожденные неразборчивостью и нездоровой мягкостью тренера? Ну, по крайней мере, Самуэль Юмтити при нем точно деградировал от элит-высоты до уровня посредственного игрока. Херарду Пике так и нет достойной альтернативы, при условии, что большой ценитель тенниса иногда машет мимо мяча, словно ракеткой на разминке по воображаемому снаряду. Хорди Альба полезен в атаке, но тренеры соперников напротив его фамилии ставят галочки, обозначая зону, куда надо взимать силы. Пространство там точно будет. Пришли Ваге, Семеду, Фирпо, а справа при Вальверде время от времени все равно играл Серхи Роберто...

Его ли вина, что клуб на протяжении двух с половиной лет полностью провалил кадровую политику? А виноват мужик, которого жена загнала под каблук? Вопросы с одной весовой категории. Нередко при приобретении футболистов мнение тренера вообще не учитывалось. Так было с Малькомом, и, о Боже, с Фрэнки Де Йонгом. А тех, против кого не выступал наставник, он вводил в состав с успехом подвыпившего сантехника – криво и медленно. В какой футбол играет Гризманн – до сих пор непонятно; почему так резко сдулся Фелипе Коутиньо, который затем расправил плечи в "Баварии", и почему Вальверде тиснул его в состав даже тогда, когда у самого бразильца не было желания играть за "Барсу" – тоже загадка. А что делали и делают в команде "пассажиры" вроде Кевина-Принса Боатенга, Марлона, Усмана Дембеле, Жана-Клера Тодибо? Уравнение с несколькими неизвестными.

Пиетет не с той стороны

Луис Энрике конфликтовал с игроками? Но Эрнесто Вальверде – это другая крайность. Достучаться словом к подопечным 55-летний тренер не мог, а штрафы только забавляли этих юных (и не совсем) миллионеров. Речь не только о Дембеле, который таков по природе, но и об Артуре, который стал важным для "Барсы" игроком. Бразилец чихал на команду и указания тренера, сначала уйдя на вечеринку к Неймара перед важным матчем с "Реалом", а затем развлекаясь со сноубордом с больничной книжкой на руках. А в ситуации с трансфером Неймара более важными были и остаются пожелания Месси и Суареса, чем Эрнесто Вальверде.

Месси заступался за тренера после поражения в Суперкубке. Как и другие лидеры "Барсы". Их устраивал рулевой с гибким и мягким характером. Они относились к нему с уважением из-за хороших человеческих качеств, но не проявляли пиетета в плоскости субординации. Напротив, избыточным трепетом относительно Месси грешил сам Вальверде. На одной из пресс-конференций от едва не проговорился, что зависит от аргентинца. В середине прошлого сезона слишком показательно выпускал Лео на замены в матчах, которые складывались не в пользу "Барселоны". А после удачных матчей без Месси (против "Интера" и "Реала", в частности) недостаточно громко отмечал зрелость команды без Лионеля. Собственно, перед ним и не стояла задача снизить уровень зависимости коллектива от своего лидера – он и не старался.

***

Эрнесто Вальверде не был тем человеком, на котором клином сошлись все проблемы "Барселоны". Но он не был тем, кому по силам решить хотя бы одну из них. Его пребывание у руля команды не было бы таким невыносимым в благодатный период, но теперь, когда "Барса" стоит на пороге больших перемен и наклонена в сторону упадка, а не просветления, нужен кто-то харизматичный и самодостаточный. Нужен тот, кто возьмет на себя ответственность и сконцентрирует в своих руках большую власть, чем определение тех, кто будет "таскать роль" за Лео Месси. Эрнесто же Вальверде – это серый мышонок тренерского цеха, окруженный беспорядочной роскошью и не способный предотвратить загрязнение норки пылью, сыплющейся с потолка.