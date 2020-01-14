“Мяч прежде всего”. Какой может быть Барселона Кике Сетьена

Кике Сетьен остается последним тренером, который обыграл “Барселону” на “Камп-Ноу”. В ноябре 2018-го его “Бетис” изумил команду Вальверде своей авантюрной игрой, выигрывая после первого тайма 2:0, и победил в итоге со счетом 4:3. Эта игра стала эмблемой стиля Сетьена – атакующий комбинационный футбол, интенсивный прессинг, высокая линия защиты и сопряженный с ней риск. Сетьен – футбольный романтик, и хороший результат без хорошей игры никогда не приносит ему удовлетворения.

Известно, что к Сетьену “Барселона” обратилась после отказов Рональда Кумана и Хави. На первый взгляд CV нового наставника “блаугранас” не впечатляет – Сетьену 61 год и в Ла Лиге он провел только четыре сезона. Ситуации в “Лас-Пальмасе” и “Бетисе” были очень похожи – впечатляющий первый сезон, но разочарование и регресс во втором. Он не выигрывал трофеев. По словам самого Сетьена, его главное спортивное достижение – это вывод команды “Луго” из третьего дивизиона во второй.

Назначение Сетьена в “Барселону” кажется странным, однако в нем есть логика. В целом, Эрнесто Вальверде имел хорошие результаты, но его непрестанно критиковали за прагматичность и отсутствие идей в атаке. Сетьен, напротив – упрямый идеалист и от своих принципов не отступает никогда. А кроме того, он поклонник Кройфа и Месси.

Сетьен часто говорит в интервью, что понимает футбол через мяч. “Да, есть команды, которые хорошо играют без мяча. Но я думаю, что 99% футболистов, если спросить, захотят играть с мячом, скажут “да”. Футболист хочет иметь мяч. На детских площадках, даже самые неуклюжие игроки хотят играть с мячом. Футболистами и становятся из-за желания играть с мячом, а не бегать за ним. Именно мяч делает футболиста футболистом”. Для Сетьена атака является ключевой фазой игры, и от своих команд он требует владения и доминирования. Он видит себя наследником Кройфа, выдающегося новатора футбола и реформатора стиля “Барселоны”. По словам Сетьена, именно “Барселона” Кройфа показала ему, как можно играть в хороший футбол. “Это очевидно, что я поклонник футбола “Барселоны”. Мне всегда она нравилась. “Барселона” открыла мне глаза – в футбол можно играть без спешки. Это команда, у которой есть мяч, она хочет им владеть, и двигает им, пока не находит пространство. Так я делаю и в своих командах”.

Читайте также Стали известны условия, на которых Барселона подписала контракт с Сетьеном

Сетьен гибкий в формациях – его команды играют по схемам 4-1-4-1, 4-3-3 и 3-4-2-1, но принципы играли остаются неизменными: при владении никаких лонгболлов, медленный розыгрыш мяча начиная с вратарской линии, продвижение через центр и активная поддержка фулбеков. При потере мяча – контрпрессинг.

Это рискованный стиль для маленьких и средних команд, и результаты говорят сами за себя. В “Бетисе” – 3:6, 4:4, 4:0, 0:5 и знаменитое севильское дерби 5:3. Всего в чемпионате команда забила 60 голов, а пропустила 61. Так же было и в “Лас-Пальмасе” – 3:3 с “Реалом”, 3:2 с “Атлетиком” Мадрид, всего 45 забитых и 53 пропущенных в первом сезоне и 53:74 во втором. “Меня переполняет футбол, – говорит Сетьен. – Когда Лука Модрич похвалил игру моей команды после матча или если оппонент остался восторженным нашей игрой, тогда я счастлив. От этого я больше получаю эмоций, чем от победы или поражения. Я хочу выигрывать, как все, но выигрывать благодаря особенным механизмам игры”.

Подходит ли стиль Сетьена “Барсе”? Хави считает, что да. Несколько месяцев назад легенда “Барселоны”, отказавшийся сменять Вальверде, сказал: “Конечно, его модель можно будет адаптировать в “Барселоне”. Выход из своей половины поля через владение, доминирование через владение. После прихода Кройфа, по-другому футбол в “Барселоне” не понимают”.

Читайте также Эрнесто Вальверде. Серый мышонок в окружении беспорядочной роскоши

Но примут ли футболисты “Барселоны” требования нового тренера? Игра в позиционный футбол требует дисциплины и терпения, потеря мяча непозволительна, а его быстрый возврат невозможен без скорости реакции и атлетизма. Чтобы прессинговать, команда должна быть сильна, вынослива, без этих качеств невозможен и позиционный футбол по Сетьену – игроки должны быть постоянно в движении, чтобы в фазе атаке у пасующего было три-четыре варианта для передачи.

Кике Сетьен большой любитель игры шахмат, у него достойный рейтинг ELO (2055) и одно время он участвовал в сеансах игры против Карпова и Каспарова. Он говорит, что учит футболистов думать, но и теперь ему предстоит решить немало головоломок. Сможет же ли он заставить футболистов “Барселоны”, пресыщенных успехами или миллионными контрактами, тяжелее работать на тренировках? Стиль Кройфа сам по себе не появится. И, конечно, ситуация Месси. Все футболисты должны участвовать в прессинге, иначе он бессмыслен, и если Месси будет его саботировать, то футбола Сетьена не будет. Новый тренер “Барселоны” всегда восхищался Месси и говорил, что тренировать его было бы великолепно. Но сам себя предостерег: “Нужно быть на его уровне. Ты должен показать, что знаешь, как тренировать Месси”.

Также при Вальверде “Барселона” была очень уязвима во время контратак соперника, команда терялась при смене фазы игры. Еще одна задача для “шахматиста”.

В своих командах Сетьен не только ставил игру, но и работал над прогрессом футболистов, причем всех возрастов. Едва ли не больше всех уходу Сетьена из “Бетиса” расстроился 38-летний Хоакин, а Фабиас Руис (23), Фирпо (23) и Ло Чельсо (23) благодаря ему сделали качественный скачок вперед. Приход Сетьена – хорошая новость для таких игроков, как Рики Пуч, Аленья (когда он вернется из аренды), и других выпускников “Ла Масии”, которые имели мало шансов у Вальверде.

“Бетис” Сетьена хорошо показывал себя в больших матчах – он стал первым тренером, который в одном сезоне обыграл на выезде “Реал” и “Барселону”, первым тренером “Бетиса”, который выиграл у “Атлетико” Симеоне, он вывел “Бетис” в полуфинал Кубка Испании впервые за 14 лет, впервые за 12 лет обыграл “Севилью” на домашнем поле и был единственным тренером за последние пять лет, который обыгрывал “Реал”, “Барселону” и “Атлетико”.

Сетьен может добиться успеха в “Барселоне”, но для начала болельщикам нужно запастись терпением, футболистам – повысить к себе требования, а руководству клуба спросить себя, почему с 2014-го у “Барсы” не было ни одного по-настоящему успешного трансфера.