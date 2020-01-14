ESPN: Стали известны условия, на которых Барселона подписала контракт с Сетьеном

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен в случае досрочной отставки, скорее всего, не сможет рассчитывать на значительную неустойку, которая уже стала привычной для многих топ-наставников в мировом футболе.

Контракт 61-летнего испанца рассчитан до июня 2022 года, при этом он подписан по схеме 0,5+1+1. По информации ESPN, каталонцы обладают правом расторжения соглашения с Кике Сетьеном по окончанию каждого из сезонов.

Получается, что в случае увольнения летом 2020 года тренер, вероятно, не получит от руководства "Барселоны" денежную компенсацию. Напомним, ранее специалист возглавлял "Бетис". Рекомендуем к прочтению наш материал уже об экс-наставнике каталонцев – Эрнесто Вальверде: