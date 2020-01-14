  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу

Испания
(2 голосов)

Немного фактов о новом тренере каталонцев

Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу
Новина українською

Видимо, один из любимых игроков фаната шахмат и короткого паса Кике Сетьена – это Серхио Бускетс. Ведь тренер нечасто просит футболку у игрока другой команды. Ранее новоиспеченный наставник каталонской "Барселоны" возглавлял "Бетис" и восхищался пятым номером "сине-гранатовых":

"В футбол надо играть головой. Я сейчас это произношу и думаю о Бускетсе – умный опорник с хорошим чтением игры. Через Серхио проходит сумасшедшее количество передач".

Читайте такжеБарселона впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона

11 ноября 2018 года, перед матчем на "Камп Ноу", Сетьен подошел к Бускетсу и попросил футболку хавбека: "Ты должен отдать мне ее, я вставлю в рамку и повешу на стену". Известно, что у специалиста также есть майки Модрича и Месси – с автографами.

В итоге, "Бетис" обыграл "Барселону" в гостях со счетом 3:4 – каталонцы не пропускали столько в домашних матчах 15 лет. Бускетс подписал для Сетьена футболку: "Для Кике, с благодарностью и с восхищением твоим взглядом на футбол". Теперь почитатель таланта Серхио будет его тренировать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Барселона Бетис (Севилья) Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...