Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу

Видимо, один из любимых игроков фаната шахмат и короткого паса Кике Сетьена – это Серхио Бускетс. Ведь тренер нечасто просит футболку у игрока другой команды. Ранее новоиспеченный наставник каталонской "Барселоны" возглавлял "Бетис" и восхищался пятым номером "сине-гранатовых":

"В футбол надо играть головой. Я сейчас это произношу и думаю о Бускетсе – умный опорник с хорошим чтением игры. Через Серхио проходит сумасшедшее количество передач".

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11 ноября 2018 года, перед матчем на "Камп Ноу", Сетьен подошел к Бускетсу и попросил футболку хавбека: "Ты должен отдать мне ее, я вставлю в рамку и повешу на стену". Известно, что у специалиста также есть майки Модрича и Месси – с автографами.

Setien “You have to dedicate it to me and I have to put it in a frame.”



Quique Stein was asking Busquets to give him a signed jersey last season, now he could be his manager.. Beautiful! pic.twitter.com/ixJlCuvBMr — Goal Digger (@GoalDiggerFCB) January 13, 2020

В итоге, "Бетис" обыграл "Барселону" в гостях со счетом 3:4 – каталонцы не пропускали столько в домашних матчах 15 лет. Бускетс подписал для Сетьена футболку: "Для Кике, с благодарностью и с восхищением твоим взглядом на футбол". Теперь почитатель таланта Серхио будет его тренировать.