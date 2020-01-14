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Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу
Немного фактов о новом тренере каталонцев
Видимо, один из любимых игроков фаната шахмат и короткого паса Кике Сетьена – это Серхио Бускетс. Ведь тренер нечасто просит футболку у игрока другой команды. Ранее новоиспеченный наставник каталонской "Барселоны" возглавлял "Бетис" и восхищался пятым номером "сине-гранатовых":
"В футбол надо играть головой. Я сейчас это произношу и думаю о Бускетсе – умный опорник с хорошим чтением игры. Через Серхио проходит сумасшедшее количество передач".
11 ноября 2018 года, перед матчем на "Камп Ноу", Сетьен подошел к Бускетсу и попросил футболку хавбека: "Ты должен отдать мне ее, я вставлю в рамку и повешу на стену". Известно, что у специалиста также есть майки Модрича и Месси – с автографами.
Setien “You have to dedicate it to me and I have to put it in a frame.”— Goal Digger (@GoalDiggerFCB) January 13, 2020
Quique Stein was asking Busquets to give him a signed jersey last season, now he could be his manager.. Beautiful! pic.twitter.com/ixJlCuvBMr
В итоге, "Бетис" обыграл "Барселону" в гостях со счетом 3:4 – каталонцы не пропускали столько в домашних матчах 15 лет. Бускетс подписал для Сетьена футболку: "Для Кике, с благодарностью и с восхищением твоим взглядом на футбол". Теперь почитатель таланта Серхио будет его тренировать.