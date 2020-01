Кто такой Сетьен? Кике просил футболку у Бускетса и последним обыгрывал Барсу на Камп Ноу

Видимо, один из любимых игроков фаната шахмат и короткого паса Кике Сетьена – это Серхио Бускетс. Ведь тренер нечасто просит футболку у игрока другой команды. Ранее новоиспеченный наставник каталонской "Барселоны" возглавлял "Бетис" и восхищался пятым номером "сине-гранатовых":

11 ноября 2018 года, перед матчем на "Камп Ноу", Сетьен подошел к Бускетсу и попросил футболку хавбека: "Ты должен отдать мне ее, я вставлю в рамку и повешу на стену". Известно, что у специалиста также есть майки Модрича и Месси – с автографами.

Setien “You have to dedicate it to me and I have to put it in a frame.”



Quique Stein was asking Busquets to give him a signed jersey last season, now he could be his manager.. Beautiful! pic.twitter.com/ixJlCuvBMr