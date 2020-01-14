Герой футбольного дня. Хави Эрнандес

На самом деле, Кике Сетьен – неплохой тренер. Этакий футбольный романтик. Правда, должно совпасть воедино сразу несколько условий, чтобы его идеи и принципы заработали. Но если заработают, то команда способна будет добиваться результата с размахом, а, следовательно, и радовать своих болельщиков не только победами, но и яркой повседневной игрой.

Одна из проблем Кике Сетьена – это отсутствие авторитета в плоскости тренерской деятельности. Неудивительно, ведь на протяжении своей довольно таки длительного карьеры (с 2001-го года) он не работал с топ-командами. "Бетис" – самобытный, самодостаточный, гордый, но середняк. "Лас-Пальмас" – и того меньше. А самым громким своим достижением за отсутствия титулов Кике Сетьен считает прогресс "Луго" – повышение команды в классе из третьего во второй дивизион.

Именно поэтому боссы "Барсы" предложили Сетьену контракт по такой хитрой схеме - 0,5+1+1. Любому другому тренеру с более-менее известным именем хитрые боссы "Барсы" таких условиях бы не предложили. А если бы предложили, то рисковали быть высмеянными. Кике Сетьен же принимал любое предложение, понимая, что второй раз такого шанса может и не быть.

При чем здесь Хави Эрнандес? Да при том, что именно он был приоритетным вариантом не только для руководства "Барселоны", но и для лидеров команды во главе с Лео Месси. Испанца уговаривали принять предложение всем коллективом, но после долгих раздумий бывший гениальный полузащитник отказался. Сразу по нескольким причинам.

Во-первых, отдавал дань обязательствам перед своим нынешним клубом из Катара, во-вторых, не готов начать работу в таком масштабном проекте посреди сезона, не получив достаточно времени для продвижения своих идей. В-третьих, ему просто не нравилась ситуация, когда с ним вели переговоры, а Эрнесто Вальверде в это время в спортивном костюме и со свистком на ленте, обмотавшей руку, проводил тренировки.

Читайте также Эрнесто Вальверде. Серый мышонок в окружении беспорядочной роскоши

Как ни парадоксально звучит, но с Кике Сетьеном контракт был заключен именно "под" Хави Эрнандеса (или, в крайнем случае, под Рональда Кумана) – с возможностью одностороннего расторжения после каждого из сезонов. "Барса" ждет Хави и отложит эту навязчивую сейчас идею в долгий ящик только при условии, что выстрелит Кике Сетьен.