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Барселона и Реал узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Испания
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Матчи будут сыграны 21, 22 и 23 января

Барселона и Реал узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
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Сегодня, 14 января состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании, сообщает Marca.

Итоги жеребьёвки:
"Ибица" — "Барселона"
"УД Логроньес" — "Валенсия"
"Культураль Леонеса" — "Атлетико" (Мадрид)
"Унионистас де Саламанка" — "Реал" (Мадрид)
"Эбро" — "Леганес"
"Бадахос" — "Эйбар"
"Бадалона" — "Гранада"
"Рекреативо" — "Осасуна"
"Райо Вальекано" — "Бетис"
"Мирандес" — "Сельта"
"Тенерифе" — "Вальядолид"
"Жирона" — "Вильярреал"
"Эльче" — "Атлетик" (Бильбао)
"Сарагоса" — "Мальорка"
"Севилья" — "Леванте"
"Реал Сосьедад" — "Эспаньол"

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В статье: Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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