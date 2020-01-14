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Сетьен: Не мог представить, что окажусь в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Новый наставник доволен, что оказался в каталонском клубе

Сетьен: Не мог представить, что окажусь в Барселоне
Новина українською

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал назначение на пост в каталонском клубе. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Благодарю клуб. Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что окажусь здесь. Это особенный момент для меня. Конечно, наша главная цель — выиграть как можно больше трофеев. У „Барселоны“ нет другого пути, кроме как улучшаться каждый год.

Каждый раз, когда в команду приходит новый тренер, это даёт новый импульс. Мы должны стараться его поддерживать. Конечно, в моей работе будут свои нюансы. Не знаю, лучший ли у меня путь, но он мой, и я убеждён, что с его помощью мы сможем улучшить игру команды. Сейчас важно уделить время деталям", — приводит слова Сетьена Marca.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 17:39
Интересно, по какому принципу отбирают тренеров в Барсе? Уж не масон ли Кике? Не, ну в самом-то деле, других объяснений я не нахожу.
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 18:11
Та дайте ему этих несколько месяцев доработать. Хуже не будет.
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