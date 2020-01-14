Альбасете в кризисе, Зозуля притих. Альбасете - Фуэнлабрада. Смотреть онлайн LIVE трансляцию

"Альбасете" лишь с натяжкой можно называть нынче претендентом на повышение в классе. Команда победила лишь в одном из последних восьми туров Сегунды (без учета сорванного матча с "Райо Вальекано"), поэтому наблюдаются признаки кризиса. Не в лучшем настроении, соответственно, находится и Роман Зозуля.

К тому же, команда накануне вылетела из Кубка Испании от не именитого соперника. Зозуля весь матч просидел на скамейке резервистов, поэтому ждем на этот раз его в основе. Поединок 23-го тура чемпионата против "Фуэнлабрады" начнется сегодня, 14-го января 2020-го года в 20:00. Предлагаем вам посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Сигнал от MEGOGO.

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