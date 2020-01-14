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Месси поблагодарил Вальверде

Испания
(1 голосов)

Лео считает испанца талантливым и уверен, что он обязательно найдет себе работу

Месси поблагодарил Вальверде
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своём "инстаграме" поблагодарил бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде за проделанную работу.

"Спасибо вам за всё, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но ещё и замечательный человек. Удачи и обнимаю", — написал Месси.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв "Роме" (4:1, 0:3) и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) соответственно.

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В статье: Лионель Месси Эрнесто Вальверде Барселона
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 18:08
Это правильно, по человечески. Вальверде делал, что мог. Просто Барса не его уровень.
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almostfullmoon (Днепропетровск)
14.01.2020 в 18:24
Да это не Барса не его уровень, это просто он сильно мягкий и покладистый, дал бы проп****ов Пике и всем кто себя вяло проявлял, того же Суареса и Гризмана, про Дембеле я вообще молчу и отправил бы их на лавку к хренам, а он выпускал и выпускал их в основу... за это и поплатился, результаты - их много мы все видели.P.S. Я наверное один на 10.000 кому нравился Вальверде...
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