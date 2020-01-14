Месси поблагодарил Вальверде

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своём "инстаграме" поблагодарил бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде за проделанную работу.

"Спасибо вам за всё, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но ещё и замечательный человек. Удачи и обнимаю", — написал Месси.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв "Роме" (4:1, 0:3) и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) соответственно.