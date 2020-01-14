"Для меня было честью работать с вами". Пике попрощался с Эрнесто Вальверде

Испанец Жерар Пике высказал несколько теплых слова в адрес Эрнесто Вальверде, который был уволен из "Барселоны".

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"Вы покидаете лидирующую команду, с которой выиграли два титула за два года. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, что в будущем у вас будет все хорошо.

В жизни очень приятно работать с такими людьми, как вы. Крепко обнимаю, мистер", - написал Жерар на своей странице в Twitter.

Новым тренером "Барселоны" стал испанец Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе".