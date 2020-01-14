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"Для меня было честью работать с вами". Пике попрощался с Эрнесто Вальверде

Испания
(1 голосов)

Защитник часто играл при испанском наставнике

"Для меня было честью работать с вами". Пике попрощался с Эрнесто Вальверде
UA-Футбол
Новина українською

Испанец Жерар Пике высказал несколько теплых слова в адрес Эрнесто Вальверде, который был уволен из "Барселоны".

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"Вы покидаете лидирующую команду, с которой выиграли два титула за два года. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, что в будущем у вас будет все хорошо.

В жизни очень приятно работать с такими людьми, как вы. Крепко обнимаю, мистер", - написал Жерар на своей странице в Twitter.

Новым тренером "Барселоны" стал испанец Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе".

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В статье: Херард Пике Эрнесто Вальверде Барселона
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2020 в 20:22
Прощай, мой ласковый мишка сказал в ответ он, и пошёл на тренировку...
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 19:57
Конечно приятно, делай что хочешь, тренеру всё пофиг было. Дай Бог, чтобы новый тренер сумел подпортить ему комфорт.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 20:07
Думаю, шо даже Бог в это не верит.
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0
0

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