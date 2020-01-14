Испания
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"Для меня было честью работать с вами". Пике попрощался с Эрнесто Вальверде
Защитник часто играл при испанском наставнике
Испанец Жерар Пике высказал несколько теплых слова в адрес Эрнесто Вальверде, который был уволен из "Барселоны".
"Вы покидаете лидирующую команду, с которой выиграли два титула за два года. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, что в будущем у вас будет все хорошо.
В жизни очень приятно работать с такими людьми, как вы. Крепко обнимаю, мистер", - написал Жерар на своей странице в Twitter.
Новым тренером "Барселоны" стал испанец Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе".
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2020 в 20:22
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 19:57
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+1
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 20:07
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