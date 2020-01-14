Продолжая поиски: Атлетико присматривается к форварду Арсенала

Мадридский "Атлетико" продолжает поиски нового форварда. Ранее сорвалась сделка с Эдинсоном Кавани, который считался основным претендентом.

По данным Sky Sports, мадридская команда рассматривает возможность подписания Александра Лаказетта. Его контракт с "канонирами" расчитан до 2022 года.

В сделке может принять участие Тома Лемар. Француз не оправдала себя в "Атлетико", а потому очень хочет сменить команду. Ранее интерес к нему также проявлял "Тоттенхэм".

Среди других претендентов на переход в "Атлетико" - Аркадиуш Милик и Пако Алькасер.