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Продолжая поиски: Атлетико присматривается к форварду Арсенала

Испания
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Взамен они готовы предложить его соотечественника

Продолжая поиски: Атлетико присматривается к форварду Арсенала
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Мадридский "Атлетико" продолжает поиски нового форварда. Ранее сорвалась сделка с Эдинсоном Кавани, который считался основным претендентом.

По данным Sky Sports, мадридская команда рассматривает возможность подписания Александра Лаказетта. Его контракт с "канонирами" расчитан до 2022 года.

В сделке может принять участие Тома Лемар. Француз не оправдала себя в "Атлетико", а потому очень хочет сменить команду. Ранее интерес к нему также проявлял "Тоттенхэм".

Среди других претендентов на переход в "Атлетико" - Аркадиуш Милик и Пако Алькасер.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт Тома Лемар
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