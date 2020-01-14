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Бэйл вернулся в общую группу Реала, Рамос и Йович занимаются индивидуально

Испания
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Лазарет понемногу пустеет

Бэйл вернулся в общую группу Реала, Рамос и Йович занимаются индивидуально
UA-Футбол
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После победы в Суперкубке Испании, мадридский "Реал" продолжает подготовку к матчам внутренного чемпионата. На очереди, игра против "Севильи".

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По данным AS, накануне в общую группу мадридцев вернулся Гарет Бэйл. Валлиец половину сезона лечится и все никак не может выйти на свой привычный уровень.

А вот капитан Серхио Рамос и Лука Йович провели индивидуальную тренировку. Эден Азар и Карим Бензема, по-прежнему находятся в лазарете.

На данный момент "сливочные" занимают второе место в чемпионате Испании, проигрывая "Барселоне" по дополнительным показателям.

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В статье: Серхио Рамос Гарет Бэйл Карим Бензема Эден Азар Реал (Мадрид) Лука Йович
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