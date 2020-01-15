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РЕАЛьное удивление: игроки клуба Сегунды узнали, что сыграют в Кубке с мадридцами и сошли с ума

Испания
(1 голосов)

Затем они оценили свои шансы?

РЕАЛьное удивление: игроки клуба Сегунды узнали, что сыграют в Кубке с мадридцами и сошли с ума
Новина українською

Футболисты "Юнионистаса" наблюдали за жеребьевкой Кубка страны – случай свел команду из Сегунды Б с мадридским "Реалом". В Интернет попало видео, где можно заметить реакцию игроков на встречу с испанским грандом – они танцевали, залезали на столы и размахивали футболками.

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"Юнионистас" существует меньше 7 лет – в 2013 году команду-прародителя с 90-летней историей ликвидировали за долги, фанаты в память о клубе основали новую. Коллектив базируется в Саламанке и полностью управляется фанатами. Клуб существует на вклады болельщиков, но финансовая помощь приходит и от серьезных футбольных людей – например, от экс-тренера национальной сборной Испании Винсенте дель Боске.

Команды сыграют на стадии 1/16 финала. "Юнионистас" занимает 18 строчку во второй группе Сегунды B.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Юнионистас
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Комментарии (1)
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dago77
15.01.2020 в 10:18
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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octavi4 (Warszawa)
15.01.2020 в 09:38
Ну да, особенно когда столько сколько камер направлено на тебя
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