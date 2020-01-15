Альмерия объявила о переходе вратаря Алавеса

Вратарь "Алавеса" Антонио Сивера перешел в "Альмерию" – об этом сообщает пресс-служба испанского клуба, который сейчас выступает в Сегунде Б.

Антонио присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона. Испанец уже провел первое тренировочное занятие по прибытию в расположение "красно-белых".

????Nuestra red tiene un nuevo guardameta????



????????A N T O N I O S I V E R A???????? pic.twitter.com/FOUrpaklQ0 — UD Almería (@U_D_Almeria) January 13, 2020

Контракт Сиверы с "Алавесом" рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне 23-летний вратарь сыграл 4 матча в составе "лис" (пропустил 6 мячей). Ранее в СМИ сообщалось, что "Альмерия" была заинтересована в трансфере украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.