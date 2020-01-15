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Альмерия объявила о переходе вратаря Алавеса

Испания
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Из серии: "здесь мог быть Лунин"

Альмерия объявила о переходе вратаря Алавеса
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Вратарь "Алавеса" Антонио Сивера перешел в "Альмерию" – об этом сообщает пресс-служба испанского клуба, который сейчас выступает в Сегунде Б.

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Антонио присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона. Испанец уже провел первое тренировочное занятие по прибытию в расположение "красно-белых".

Контракт Сиверы с "Алавесом" рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне 23-летний вратарь сыграл 4 матча в составе "лис" (пропустил 6 мячей). Ранее в СМИ сообщалось, что "Альмерия" была заинтересована в трансфере украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

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В статье: "Алмерия" (Алмерия) Алавес Антонио Сивера
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