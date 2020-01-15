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Месси – про дуэль с Роналду и самого трудного защитника в карьере

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Месси – про дуэль с Роналду и самого трудного защитника в карьере
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Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о соперничестве с экс-нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Также аргентинец рассказал о том, кто лучше всего справлялся с его опекой на футбольном поле. Цитирует Лео DAZN.

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"Это особенное противостояние останется в памяти людей навсегда, оно длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. "Реал" и "Барселона" – две лучшие команды в мире, с очень большими требованиями. Дуэль была захватывающей и интересной. Матчи с мадридцами всегда были особенными, но когда на поле выходил Роналду – они выходили на более высокий уровень. В любом случае, нужно смотреть в будущее – это противостояние уже в прошлом".

"Персональная опека? Это меня не беспокоит. Ты знаешь, что будет тяжелый матч, и странно, когда рядом с тобой всегда кто-то есть. Подобное происходило со мной нечасто. Самый трудный опекун? Игрок "Жироны" Пабло Маффео, было очень тяжело. Что касается фолов, то я никогда не жаловался. Борьба и удары – это часть футбола".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Пабло Маффео
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