Месси – про дуэль с Роналду и самого трудного защитника в карьере

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о соперничестве с экс-нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Также аргентинец рассказал о том, кто лучше всего справлялся с его опекой на футбольном поле. Цитирует Лео DAZN.

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"Это особенное противостояние останется в памяти людей навсегда, оно длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. "Реал" и "Барселона" – две лучшие команды в мире, с очень большими требованиями. Дуэль была захватывающей и интересной. Матчи с мадридцами всегда были особенными, но когда на поле выходил Роналду – они выходили на более высокий уровень. В любом случае, нужно смотреть в будущее – это противостояние уже в прошлом".