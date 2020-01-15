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Азар: Я не буду лгать, у меня был лишний вес при переходе в Реал, но если я в отпуске, то я в отпуске!

Испания
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Эден отреагировал на обвинения в наличии ненужных килограммов

Азар: Я не буду лгать, у меня был лишний вес при переходе в Реал, но если я в отпуске, то я в отпуске!
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Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар поделился мнением о своем лишнем весе во время перехода в "королевский клуб". Цитирует игрока Marca.

"Это правда, что при переходе в "Реал" у меня был лишний вес, не буду лгать. Но если я нахожусь в отпуске, то я в отпуске! Я набрал пять лишних килограммов. Я из той категории людей, кто быстро набирает вес, но и легко его теряет. Когда я играл в "Лилле", то в 18 лет весил 72-73 килограмма. После набора мышечной массы мой вес увеличился до 75. В плохие дни мой вес составлял 77 кг. Летом я набрал до 80 килограммов, но скинул вес за 10 дней".

В текущем сезоне 29-летний Азар сыграл 8 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и 1 одну результативную передачу. Сейчас Эден травмирован.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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