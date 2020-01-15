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Ривалдо раскритиковал руководство Барселоны

Испания
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По мнению экс-футболиста, каталонцы не должны были так поступать с тренером

Ривалдо раскритиковал руководство Барселоны
Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо раскритиковал руководство каталонского клуба за то, как прошла отставка Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

"Барселона" не очень хорошо провела процесс смены тренера. Они были немного наивными и, возможно, неуважительно отнеслись к Вальверде. Некрасиво вести переговоры с новым тренером в том время, как нынешний ещё работает. Конечно, футбол — это бизнес, но такой клуб, как "Барселона", всегда должен иметь запасные варианты, чтобы избежать подобных ситуаций", — приводит слова Ривалдо Goal со ссылкой на Betfair.

Напомним, что Вальверде был уволен после 2,5 лет на посту главного тренера "Барселоны". Теперь каталонцев возглавил Кике Сетьен, последним клубом которого был "Бетис".

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В статье: Барселона Ривалдо Кике Сетьен
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