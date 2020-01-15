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Вальверде расплакался во время прощания с игроками Барселоны

Испания
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Тренер провел в клубе 2,5 года

Вальверде расплакался во время прощания с игроками Барселоны
Новина українською

Бывший главный тренер Эрнесто Вальверде расплакался во время прощания с игроками "Барселоны" . Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, вчера утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового наставника Кике Сетьена. Во время разговора с игроками на глазах экс-тренера "Барсы" выступили слёзы.

Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона
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