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Вальверде расплакался во время прощания с игроками Барселоны
Тренер провел в клубе 2,5 года
Бывший главный тренер Эрнесто Вальверде расплакался во время прощания с игроками "Барселоны" . Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, вчера утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового наставника Кике Сетьена. Во время разговора с игроками на глазах экс-тренера "Барсы" выступили слёзы.
Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.