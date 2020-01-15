Травма капитана Реала оказалась несерьёзной, он вернется в начале февраля

Капитан "Реала" Серхио Рамос стал героем финального матча за Суперкубок, забив решающий пенальти. Однако, доигрывал встречу он с повреждением лодыжки.

Вчера появилась информация, что он не участвовал в тренировке "сливочных", занимаясь индивидуально. По данным AS, его травма не очень серьезная.

Он должен вернуться на поле уже 1-го февраля. Что символично, в этот день команда Зидана снова проведет матч против "Атлетико", но уже в чемпионате.

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в 24-х матчах и сумел забить 5 голов.