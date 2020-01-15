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СМИ: Мадридский Реал согласовал трансфер ван де Бека
Который состоится летом
Мадридский "Реал" полностью согласовал трансфер полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом информирует De Telegraaf.
"Сливочные" заплатят за талантливого голландца порядка 65 миллионов. Однако сам переход состоится летом, Донни доиграет сезон в родной команде.
Ван де Бек, вместе с другими игроками "Аякса", громко заявил о себе в прошлом сезоне. Клуб дошел до полуфинала ЛЧ, а также оформил золотой дубль в Голландии. Им также интересовался "МЮ".
Ранее сообщалось, что "Реал" прекратил свою погоню за Полем Погба.