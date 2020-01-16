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Хави: Я не принял предложение Барселоны – мне еще рано тренировать такой клуб

Испания
(1 голосов)

Вот и объяснение от специалиста подъехало

Хави: Я не принял предложение Барселоны – мне еще рано тренировать такой клуб
Новина українською

После того, как Эрнесто Вальверде был уволен, и Кике Сетьен, соответственно, назначен на пост тренера каталонской "Барселоны", Хави Эрнандес решил высказаться по поводу своей потенциальной работы в испанском клубе. Цитирует наставника "Аль-Садда" издание Marca.

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"Да, я получил предложение возглавить "Барселону" от Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его. Мне еще слишком рано становиться у руля такого клуба".

"Сначала я сообщил своей семье, а затем игрокам "Аль-Садда". Теперь же я полностью сосредоточен на работы здесь. Сетьен? Мне нравится Кике и его стиль работы. Надеюсь, он преуспеет".

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.01.2020 в 12:08
Хави настояший дипломат и знает как вежливо и двусмысленно послать нах..уй:)))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2020 в 12:05
Очень важно, чтобы прокопчук и другие, которые лепили здесь фантазии на тему Хави, Месси и т.д., прочитали и законспектировали, что сказал Хави.
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