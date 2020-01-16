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Асенсио впервые вышел на тренировку после разрыва крестообразных связок

Испания
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Асенсио впервые вышел на тренировку после разрыва крестообразных связок
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Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио провел первую тренировку на поле впервые с августа прошлого года, об этом сообщает официальный Твиттер "королевского клуба".

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Хавбек восстанавливается от разрыва крестообразных связок, травму он получил в матче с "Арсеналом" во время предсезонного сбора. Ожидается, что 23-летний игрок сборной Испании пропустит весь текущий сезон 2019/20.

Асенсио перешел в "Реал" летом 2015 года из "Мальорки" за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на Маркос сыграл 44 матча (6 мячей и 7 результативных передач). Контракт игрока с "королевским клубом" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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