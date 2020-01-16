Асенсио впервые вышел на тренировку после разрыва крестообразных связок

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио провел первую тренировку на поле впервые с августа прошлого года, об этом сообщает официальный Твиттер "королевского клуба".

Читайте также Лунин: Кроос и Малиновский бьют штрафные на одном уровне

Хавбек восстанавливается от разрыва крестообразных связок, травму он получил в матче с "Арсеналом" во время предсезонного сбора. Ожидается, что 23-летний игрок сборной Испании пропустит весь текущий сезон 2019/20.

Асенсио перешел в "Реал" летом 2015 года из "Мальорки" за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на Маркос сыграл 44 матча (6 мячей и 7 результативных передач). Контракт игрока с "королевским клубом" рассчитан до лета 2023 года.