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Асенсио впервые вышел на тренировку после разрыва крестообразных связок
Хорошие новости для фанатов "сливочных"
Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио провел первую тренировку на поле впервые с августа прошлого года, об этом сообщает официальный Твиттер "королевского клуба".
Хавбек восстанавливается от разрыва крестообразных связок, травму он получил в матче с "Арсеналом" во время предсезонного сбора. Ожидается, что 23-летний игрок сборной Испании пропустит весь текущий сезон 2019/20.
Асенсио перешел в "Реал" летом 2015 года из "Мальорки" за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на Маркос сыграл 44 матча (6 мячей и 7 результативных передач). Контракт игрока с "королевским клубом" рассчитан до лета 2023 года.
???? ¡Recuperándose!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 15, 2020
???????? @MarcoAsensio10#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/aq4ggoXA6F