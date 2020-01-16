Сын Сетьена: Играл в Fortnite, когда отца назначили в Барсу. Бл***, подумать только, тренировать самого Месси!

Футболист "Сант-Андреу" и сын главного тренера "Барселоны" Ларо Сетьен рассказал о том, какие эмоции он испытал в тот момент, когда узнал о назначении отца в каталонский клуб. Цитирует 24-летнего Ларо Marca с ссылкой на El Larguero.

"Видел новости в социальных сетях. Вообще, я играл в Fortnite [прим. UA-Футбол – популярная компьютерная игра], когда отца назначили в "Барселону" – он позвонил мне и сказал, что подписал контракт. Не знаю, мечтал ли он об этом, но отец однозначно этого хотел".