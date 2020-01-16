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Сын Сетьена: Играл в Fortnite, когда отца назначили в Барсу. Бл***, подумать только, тренировать самого Месси!

Испания
(1 голосов)

Знакомьтесь, Ларо Сетьен

Сын Сетьена: Играл в Fortnite, когда отца назначили в Барсу. Бл***, подумать только, тренировать самого Месси!
Новина українською

Футболист "Сант-Андреу" и сын главного тренера "Барселоны" Ларо Сетьен рассказал о том, какие эмоции он испытал в тот момент, когда узнал о назначении отца в каталонский клуб. Цитирует 24-летнего Ларо Marca с ссылкой на El Larguero.

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"Видел новости в социальных сетях. Вообще, я играл в Fortnite [прим. UA-Футбол – популярная компьютерная игра], когда отца назначили в "Барселону" – он позвонил мне и сказал, что подписал контракт. Не знаю, мечтал ли он об этом, но отец однозначно этого хотел".

"Могу сказать, что для него это большая радость. В юности я болел за "Реал", но, бл***, подумать только, тренировать самого Месси! Я буквально пускаю слюни. Когда Лионель появился в FIFA и PES, то я начал играть за "Барселону". Отец будет тренировать лучших футболистов мира".

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В статье: Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Кике Сетьен Ларо Сетьен
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2020 в 14:45
Ну, если уж речь про сына Кике Сетьена, то в испанских СМИ можно и поискать статьи и фото невестки Кике Сетьена. Публикации так и называются "А это Паула Гомес - невестка Кике Сетьена"...
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0
oda1979 (Запорожье)
16.01.2020 в 14:24
Б..ть, подумать только, моего отца будет тренеровать сам Месси. Я буквально пускаю слюни..
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
16.01.2020 в 14:54
Держи при себе салфетки, чтобы больничное бельё не испачкать, упоротый.
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