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Сын Сетьена: Играл в Fortnite, когда отца назначили в Барсу. Бл***, подумать только, тренировать самого Месси!
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Футболист "Сант-Андреу" и сын главного тренера "Барселоны" Ларо Сетьен рассказал о том, какие эмоции он испытал в тот момент, когда узнал о назначении отца в каталонский клуб. Цитирует 24-летнего Ларо Marca с ссылкой на El Larguero.
"Видел новости в социальных сетях. Вообще, я играл в Fortnite [прим. UA-Футбол – популярная компьютерная игра], когда отца назначили в "Барселону" – он позвонил мне и сказал, что подписал контракт. Не знаю, мечтал ли он об этом, но отец однозначно этого хотел".
"Могу сказать, что для него это большая радость. В юности я болел за "Реал", но, бл***, подумать только, тренировать самого Месси! Я буквально пускаю слюни. Когда Лионель появился в FIFA и PES, то я начал играть за "Барселону". Отец будет тренировать лучших футболистов мира".