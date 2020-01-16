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Азар - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей
Эта награда уже третья на счету футболиста
Полузащитник "Реала" Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей по итогам прошедшего года.
В голосовании 29-летний игрок набрал 458 голосов и обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне (348) и форварда "Интера" Ромелу Лукаку (248).
Азар становится обладателем данной награды в третий раз подряд. При этом он не смог присутствовать на церемонии, так как в настоящее время продолжает восстановление после травмы.
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
16.01.2020 в 16:09
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MES QUE UN CLUB
16.01.2020 в 16:50
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