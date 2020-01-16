Азар - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей

Полузащитник "Реала" Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей по итогам прошедшего года.

В голосовании 29-летний игрок набрал 458 голосов и обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне (348) и форварда "Интера" Ромелу Лукаку (248).

Азар становится обладателем данной награды в третий раз подряд. При этом он не смог присутствовать на церемонии, так как в настоящее время продолжает восстановление после травмы.