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Азар - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей

Испания
(1 голосов)

Эта награда уже третья на счету футболиста

Азар - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей
Новина українською

Полузащитник "Реала" Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей по итогам прошедшего года.

В голосовании 29-летний игрок набрал 458 голосов и обошёл полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне (348) и форварда "Интера" Ромелу Лукаку (248).

Азар становится обладателем данной награды в третий раз подряд. При этом он не смог присутствовать на церемонии, так как в настоящее время продолжает восстановление после травмы.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
16.01.2020 в 16:09
Азар лучший за границей. КДБ: ну да, ну да, пошел я нахер...
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
16.01.2020 в 16:50
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