Бэйл, Йович и Бензема сыграют в матче с Севильей

Атакующие игроки "Реала" восстановились после повреждений и смогут принять участие в ближайших матчах команды.

Форвард Карим Бензема не играл в матчах Суперкубка Испании из-за ушиба левой ноги, но уже сегодня он тренировался в общей группе. Гарет Бэйл также приступил к занятиям, он не был заявлен на матчи с "Валенсией" и "Атлетико" из-за респираторной инфекции. Атакующий игрок Лука Йович играл в турнире, но после возвращения в Мадрид некоторое время не занимался вместе с остальными игроками. Защитник клуба Серхио Рамос тренировался индивидуально.

Матч между "Реалом" и "Севильей" в рамках 20-го тура чемпионата Испании состоится в субботу, 18 января. Встреча пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу".