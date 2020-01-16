СМИ: Вальверде не будет требовать неустойку за разрыв контракта

На этой неделе "Барселона", впервые за 13 лет, уволила главного тренера. Эрнесто Вальверде покинул свой пост, а его место занял Кике Сетьен.

По данным Mundo Deportivo, Вальверде не хочет портить отношений с командой, а потому не будет требовать неустойку за досрочный разрыв контракта.

Его контракт с каталонцами действовал до лета 2021 года, а значит, что клуб был должен ему еще зарплату за полтора года. Он тренировал "Барселона" с лета 2017.

Ранее сообщалось, что прощание Вальверде с командой получилось для него очень эмоциональным.