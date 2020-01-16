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СМИ: Вальверде не будет требовать неустойку за разрыв контракта

Испания
(1 голосов)

Достойно

СМИ: Вальверде не будет требовать неустойку за разрыв контракта
UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе "Барселона", впервые за 13 лет, уволила главного тренера. Эрнесто Вальверде покинул свой пост, а его место занял Кике Сетьен.

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По данным Mundo Deportivo, Вальверде не хочет портить отношений с командой, а потому не будет требовать неустойку за досрочный разрыв контракта.

Его контракт с каталонцами действовал до лета 2021 года, а значит, что клуб был должен ему еще зарплату за полтора года. Он тренировал "Барселона" с лета 2017.

Ранее сообщалось, что прощание Вальверде с командой получилось для него очень эмоциональным.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
16.01.2020 в 19:04
Слабак
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0
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2020 в 19:38
Я очень часто читал здесь комментарии без подписи. Сейчас вижу подпись, без комментария....
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0
0
oda1979 (Запорожье)
16.01.2020 в 19:03
Значит на Каймановы острова денюжку забросили
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0
-5
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MES QUE UN CLUB
16.01.2020 в 19:17
Эта информация не для твоего ума, упоротый.
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+5
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2020 в 19:41
Ух ты, чувак выучил из книжки, что есть такие острова... Правда с мовой агрессора пока не сдружился.. ДенЕжка....
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0
0

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