Испания
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Севилья подписала форварда Леганеса за 20 миллионов
Не многовато?
Испанский "Севилья" пополнила свой состав новым форвардом. Об этом сообщает официальная пресс-служба команды.
Первый зимний новичок клуба - Юссеф Эн-Несери, ранее защищавший цвета "Леганеса". Сумма перехода составила 20 миллионов евро. Соглашение было подписано до лета 2025 года.
El atacante marroquí @ennesyri9, sevillista a expensas de las pruebas médicas. #vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 16, 2020
Отметим, что на счету игрока в текущем сезона 4 гола. Всего он отыграл 18 матчей.
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