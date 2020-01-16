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Севилья подписала форварда Леганеса за 20 миллионов

Испания
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Севилья подписала форварда Леганеса за 20 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Испанский "Севилья" пополнила свой состав новым форвардом. Об этом сообщает официальная пресс-служба команды.

Первый зимний новичок клуба - Юссеф Эн-Несери, ранее защищавший цвета "Леганеса". Сумма перехода составила 20 миллионов евро. Соглашение было подписано до лета 2025 года.

Отметим, что на счету игрока в текущем сезона 4 гола. Всего он отыграл 18 матчей.

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В статье: Севилья Леганес Юссеф Эн-Несери
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