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Каземиро уверен, что играть в академии Реала - мечта каждого игрока

Испания
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Воспитанники "Барселоны" могут с этим не согласиться

Каземиро уверен, что играть в академии Реала - мечта каждого игрока
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Карлос Каземиро вспомнил о своей игре в академии "сливочных".

"Люди часто меня спрашивают - как играть в академии мадридского "Реала"? Это мечта для любого футболиста. Тут собраны игроки, которых купили за 5 миллионов, 40, 80. Это мечта - приехать сюда, чтобы стать звездой.

Для меня было удовольствием и огромной честью играть там. Именно в академии я узнал о многих ценностях "Реала", - приводит слова бразильца AS.

Ранее один из воспитанников "Барселоны" заявил, что не против однажды попробовать свои силы в "Реале".

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В статье: Реал (Мадрид) Карлос Каземиро
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