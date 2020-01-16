Каземиро уверен, что играть в академии Реала - мечта каждого игрока

Полузащитник "Реала" Карлос Каземиро вспомнил о своей игре в академии "сливочных".

"Люди часто меня спрашивают - как играть в академии мадридского "Реала"? Это мечта для любого футболиста. Тут собраны игроки, которых купили за 5 миллионов, 40, 80. Это мечта - приехать сюда, чтобы стать звездой.

Для меня было удовольствием и огромной честью играть там. Именно в академии я узнал о многих ценностях "Реала", - приводит слова бразильца AS.

Ранее один из воспитанников "Барселоны" заявил, что не против однажды попробовать свои силы в "Реале".