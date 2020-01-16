  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кике Сетьен может заменить Суареса форвардом из молодежной команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кике Сетьен может заменить Суареса форвардом из молодежной команды

Испания
(1 голосов)

Экономит на трансферах?

Кике Сетьен может заменить Суареса форвардом из молодежной команды
UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе стало известно, что Луис Суарес был прооперирован и вылетел на долгий срок. "Барселона" не сможет на него расчитывать четыре месяца.

По данным Mundo Dеportivo, новый тренер каталонцев Кике Сетьен может решить проблема нестандартным способом. На сегодняшней тренировке присутствовали два форварда молодежной команды - Абель Руис и Алехандро Маркис.

Читайте такжеБарселона рассматривает несколько кандидатур в качестве замены Суареса

Есть вероятность, что одному из них будет дан шанс попробовать себя в основе. Руис в текущем сезоне Сегунды Б провел 16 матчей и забил 3 гола, Маркес ни разу не отличился в 11-ти матчах.

Напомним, что в лазарете "Барселоны", по-прежнему находится Усман Дембеле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Барселона Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...