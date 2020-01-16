Кике Сетьен может заменить Суареса форвардом из молодежной команды

На прошлой неделе стало известно, что Луис Суарес был прооперирован и вылетел на долгий срок. "Барселона" не сможет на него расчитывать четыре месяца.

По данным Mundo Dеportivo, новый тренер каталонцев Кике Сетьен может решить проблема нестандартным способом. На сегодняшней тренировке присутствовали два форварда молодежной команды - Абель Руис и Алехандро Маркис.

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Есть вероятность, что одному из них будет дан шанс попробовать себя в основе. Руис в текущем сезоне Сегунды Б провел 16 матчей и забил 3 гола, Маркес ни разу не отличился в 11-ти матчах.

Напомним, что в лазарете "Барселоны", по-прежнему находится Усман Дембеле.