Лунин начинает в Овьедо с двух пропущенных из трех ударов в створ. И с ошибки на выходе

Надо к такому привыкать. "Овьедо" будет аутсайдером в большинстве матчей Сегунды, поскольку новая команда Лунина претендует только на то, чтобы сохранить прописку в элите. А добрая половина участников турнира мечтают и бьются за повышение в классе.

Относительно "Альмерии" разница большая. Несмотря на отсутствие значительного количества ударов по плоскости ворот, было заметно, что соперник превосходит "Овьедо" по уровню игры. Лунин держался уверенно в первом тайме. Однажды вытащил сложный удар в направлении под дальнюю штангу. Пару раз сыграл на выходах, контролировал работу защитников.

Но после перерыва все пошло наперекосяк, и Лунин, в какой-то степени, стал заложником ситуации. Но лишь отчасти. Разберемся. При пенальти спасти не мог – Нуньес пробил безупречно. А глупо привез пенальти Алехандро Аррибас – он стал абсолютным антигероем поединка.

Второй гол – это его недопонимание с Луниным. Аррибас просто не справился с простым забросом мяча в зону перед штрафной, позволив Нуньесу выскочить из-за спины и завладеть снарядом. Но... теперь внимательно: Лунин тоже вышел за пределы штрафной зоны и просто застыл на месте. Затем, когда соперник завладел мячом, пытался броситься ему в ноги, но легко был выключен из эпизода.

Досадный дебют – так пишет и испанская пресса. Попустил два гола из трех ударов по воротам. Разделил славу антигероя в одном из голевых эпизодов. И дальше вряд ли будет легче.

Сегунда. 23-й тур

"Альмерия" - "Овьедо" 2:0

Голы: Дарвин Нуньес 62 (пен.), Дарвин Нуньес 73