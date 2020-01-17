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Варан – про уверенность Зидана, менталитет победителя Рамоса, дуэль с Месси и переезд в другой клуб

Испания
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Репортеры поболтали с Рафаэлем буквально обо всем

Варан – про уверенность Зидана, менталитет победителя Рамоса, дуэль с Месси и переезд в другой клуб
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Центральный защитник мадридского "Реала" поделился с журналистами мыслями касательно качеств наставника "королевского клуба", его капитана и о многом другом. Цитирует Варана AS и Marca.

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"Зизу – отличный пример для меня. Он всегда очень спокоен, позитивен, уверен в себе. Быть частью мадридского "Реала" означает, что у тебя нет права на ошибку. Тем не менее, мы должны защищаться высоко и сохранять концентрацию во время 50-метровой вертикальной передачи соперника вперед. Это непросто".

"Я вдохновляюсь игрой таких футболистов, как Пепе и Рамос, а также Криштиану Роналду. Я многому у них научился. У Серхио я взял менталитет победителя, он всегда знает, где искать мотивацию".

"Азар? Он хорошо адаптируется в клубе, Эден – талант, а играть с ним в одной команде – это истинное удовольствие. Защищаться против Месси – это не самое обычное дело. Нужно больше внимания и взаимодействия с партнерами, нельзя оставлять пробелы в защите для аргентинца".

"Трансфер в другой клуб? Не думаю об этом. Каждый новый сезон в Мадриде означает, что я готов принять огромный вызов. Я перезагружаюсь и прикладываю максимальные усилия, будто начинаю все с нуля".

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Эден Азар Рафаэль Варан Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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