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Варан – про уверенность Зидана, менталитет победителя Рамоса, дуэль с Месси и переезд в другой клуб
Репортеры поболтали с Рафаэлем буквально обо всем
Центральный защитник мадридского "Реала" поделился с журналистами мыслями касательно качеств наставника "королевского клуба", его капитана и о многом другом. Цитирует Варана AS и Marca.
"Зизу – отличный пример для меня. Он всегда очень спокоен, позитивен, уверен в себе. Быть частью мадридского "Реала" означает, что у тебя нет права на ошибку. Тем не менее, мы должны защищаться высоко и сохранять концентрацию во время 50-метровой вертикальной передачи соперника вперед. Это непросто".
"Я вдохновляюсь игрой таких футболистов, как Пепе и Рамос, а также Криштиану Роналду. Я многому у них научился. У Серхио я взял менталитет победителя, он всегда знает, где искать мотивацию".
"Азар? Он хорошо адаптируется в клубе, Эден – талант, а играть с ним в одной команде – это истинное удовольствие. Защищаться против Месси – это не самое обычное дело. Нужно больше внимания и взаимодействия с партнерами, нельзя оставлять пробелы в защите для аргентинца".
"Трансфер в другой клуб? Не думаю об этом. Каждый новый сезон в Мадриде означает, что я готов принять огромный вызов. Я перезагружаюсь и прикладываю максимальные усилия, будто начинаю все с нуля".