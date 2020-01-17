Варан – про уверенность Зидана, менталитет победителя Рамоса, дуэль с Месси и переезд в другой клуб

Центральный защитник мадридского "Реала" поделился с журналистами мыслями касательно качеств наставника "королевского клуба", его капитана и о многом другом. Цитирует Варана AS и Marca.

"Зизу – отличный пример для меня. Он всегда очень спокоен, позитивен, уверен в себе. Быть частью мадридского "Реала" означает, что у тебя нет права на ошибку. Тем не менее, мы должны защищаться высоко и сохранять концентрацию во время 50-метровой вертикальной передачи соперника вперед. Это непросто".

"Я вдохновляюсь игрой таких футболистов, как Пепе и Рамос, а также Криштиану Роналду. Я многому у них научился. У Серхио я взял менталитет победителя, он всегда знает, где искать мотивацию".

"Азар? Он хорошо адаптируется в клубе, Эден – талант, а играть с ним в одной команде – это истинное удовольствие. Защищаться против Месси – это не самое обычное дело. Нужно больше внимания и взаимодействия с партнерами, нельзя оставлять пробелы в защите для аргентинца".