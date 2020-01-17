Реал - Севилья. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" и "Севилья" – противостояние принципиальное. В первую очередь потому, что андалусийцев возглавляет бывший тренер мадридцев, который никак не проявил себя на "Бернабеу" и который горит желанием доказать что-то Флорентино Пересу.

В первом круге "Севилья" проиграла 0:1 и показала очень бледную игру. Не смогла угрожать сопернику на его половине поля, а на своей пропустила после нехитрой комбинации. Сегодня важно для "Севильи" сыграть лучше. Это дело чести.

Матч состоится 18-го января 2020-го года в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир поединка будет доступен на OTT платформе MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Севилья" >>>. В разделе Испания – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

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