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Реал - Севилья. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Севилья. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Севилья" – противостояние принципиальное. В первую очередь потому, что андалусийцев возглавляет бывший тренер мадридцев, который никак не проявил себя на "Бернабеу" и который горит желанием доказать что-то Флорентино Пересу.

В первом круге "Севилья" проиграла 0:1 и показала очень бледную игру. Не смогла угрожать сопернику на его половине поля, а на своей пропустила после нехитрой комбинации. Сегодня важно для "Севильи" сыграть лучше. Это дело чести.

Матч состоится 18-го января 2020-го года в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир поединка будет доступен на OTT платформе MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча "Реал" - "Севилья" >>>. В разделе Испания – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн матч 20-го тура Ла Лиги "Реал" - "Севилья"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1,
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Реал (Мадрид) Севилья (Испания) Где смотреть футбол
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