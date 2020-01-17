Иньеста: Мой тандем с Хави? Звучит неплохо

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе", испанец поделился мыслями о возможном начале тренерской карьеры и воссоединении с бывшим партнером по каталонскому клубу Хави Эрнандесом – экс-хавбек сейчас возглавляет "Аль-Садд". Цитирует Иньесту El Partidazo de COPE.

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"Мой тандем с Хави? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно. Я не говорил, что хотел бы работать с конкретной командой, но мне нравится мысль начать тренерскую карьеру в будущем. Я полон энергии и мотивирован, вопрос продолжения карьеры будет стоять перед началом каждого последующего сезона. Пока я полон желания тренироваться, играть и веселиться. Я доволен тем, как складываются мои дела".