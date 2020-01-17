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Зидан: Я очень уважаю Вальверде. Мне жаль, что его уволили

Испания
(1 голосов)

Француз очень хорошо высказался об испанце

Зидан: Я очень уважаю Вальверде. Мне жаль, что его уволили
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение об увольнении Эрнесто Вальверде, а также о назначении Кике Сетьена.

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"Мне жаль, что Вальверде уволили. Он хороший тренер и сумел доказать это. Я его очень уважаю. Если мы начнем проигрывать, меня так же начнут критиковать, как полтора месяца назад. Подобное в футболе всегда.

Кике Сетьен? Я ожидаю, что с ним "Барселона" будет конкурентноспособная. Как и всегда. Он будет делать свою работу, а мы свою", - приводит слова француза AS.

Напомним, недавно стала известна дата нового "Эль-Классико".

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В статье: Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Кике Сетьен
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.01.2020 в 18:37
Ещё бы.... 7 последних игр Вальверде не проиграл Зидану... Конечно, уважаешь более сильного!
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