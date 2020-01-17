Зидан: Я очень уважаю Вальверде. Мне жаль, что его уволили

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение об увольнении Эрнесто Вальверде, а также о назначении Кике Сетьена.

"Мне жаль, что Вальверде уволили. Он хороший тренер и сумел доказать это. Я его очень уважаю. Если мы начнем проигрывать, меня так же начнут критиковать, как полтора месяца назад. Подобное в футболе всегда.

Кике Сетьен? Я ожидаю, что с ним "Барселона" будет конкурентноспособная. Как и всегда. Он будет делать свою работу, а мы свою", - приводит слова француза AS.

Напомним, недавно стала известна дата нового "Эль-Классико".