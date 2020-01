Реал объявил заявку на Севилью - без Вальверде и Бэйла, но с Бенземой

Мадридский "Реал" завтра проведет матч против "Севильи" в рамках чемпионата Испании. Сегодня вечером Зидан объявил состав на игру.

Отметим, что точно не примут участие такие футболиста как Серхио Рамос, Гарет Бэйл и Федерико Вальверде. У первых двух травма, а вот полузащитник отбывает дисквалификацию. С другой стороны, будет шанс сыграть у Бензема, который Суперкубок пропускал из-за травмы.

Here's our 19-man squad for tomorrow's match against @SevillaFC_ENG!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/EmALR7GEaV