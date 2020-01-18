Украинское дерби? Луго - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Сегунды

Мы привыкли уже к "Альбасете", к тому, что эта команда интересна нам прежде всего благодаря выступлениям в ней украинца Романа Зозули. Но "Луго" – это тоже ареал наших в Сегунде. Ранее здесь выступал только Орест Лебеденко, а теперь – еще и Василий Кравец.

Правда, вряд ли оба украинца "Луго" появятся в основе. Более того, Лебеденко близок к тому, чтобы вообще покинуть команду. Однако может состояться противостояние защитника Василия Кравца и нападающего Романа Зозули.

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