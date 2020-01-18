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Украинское дерби? Луго - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Луго - Альбасете: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

Украинское дерби? Луго - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

Мы привыкли уже к "Альбасете", к тому, что эта команда интересна нам прежде всего благодаря выступлениям в ней украинца Романа Зозули. Но "Луго" – это тоже ареал наших в Сегунде. Ранее здесь выступал только Орест Лебеденко, а теперь – еще и Василий Кравец.

Правда, вряд ли оба украинца "Луго" появятся в основе. Более того, Лебеденко близок к тому, чтобы вообще покинуть команду. Однако может состояться противостояние защитника Василия Кравца и нападающего Романа Зозули.

Смотрим прямой эфир от MEGOGO (доступно без регистрации). Начало – 19:15.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Луго Василий Кравец
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