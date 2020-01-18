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Барселона - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Барселона - Гранада: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барса" на пороге больших перемен. По крайней мере, об этом можно говорить после смены тренера. После провала в Суперкубке был уволен Эрнесто Вальверде и назначен Кике Сетьен Матч против "Гранады" – первый для нового наставника у руля "блаугранас".

Поэтому немного сглаживается острота потребности реванша за поражение в первом круге. Тогда "Барса" проиграла 0:2, но Кике Сетьен будет абстрагироваться от того результата. И попросит об этом своих подопечных.

Матч состоится 19-го января 2020-го года в 22:00. Телетрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 2". В Интернете прямой эфир мата покажут OTT-платформы Oll.tv и MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча "Барселона" - "Гранада" >>>. А в разделе "Испания" читайте анонс поединка от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую трансляцию матча "Барселона" - "Гранада"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания)
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