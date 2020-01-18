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Барселона - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Гранада: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барса" на пороге больших перемен. По крайней мере, об этом можно говорить после смены тренера. После провала в Суперкубке был уволен Эрнесто Вальверде и назначен Кике Сетьен Матч против "Гранады" – первый для нового наставника у руля "блаугранас".
Поэтому немного сглаживается острота потребности реванша за поражение в первом круге. Тогда "Барса" проиграла 0:2, но Кике Сетьен будет абстрагироваться от того результата. И попросит об этом своих подопечных.
Матч состоится 19-го января 2020-го года в 22:00. Телетрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 2". В Интернете прямой эфир мата покажут OTT-платформы Oll.tv и MEGOGO.
В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча "Барселона" - "Гранада" >>>. А в разделе "Испания" читайте анонс поединка от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую трансляцию матча "Барселона" - "Гранада"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Венгрия - Spíler2;
- Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.