Барселона - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги

"Барса" на пороге больших перемен. По крайней мере, об этом можно говорить после смены тренера. После провала в Суперкубке был уволен Эрнесто Вальверде и назначен Кике Сетьен Матч против "Гранады" – первый для нового наставника у руля "блаугранас".

Поэтому немного сглаживается острота потребности реванша за поражение в первом круге. Тогда "Барса" проиграла 0:2, но Кике Сетьен будет абстрагироваться от того результата. И попросит об этом своих подопечных.

Матч состоится 19-го января 2020-го года в 22:00. Телетрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 2". В Интернете прямой эфир мата покажут OTT-платформы Oll.tv и MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча "Барселона" - "Гранада" >>>. А в разделе "Испания" читайте анонс поединка от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую трансляцию матча "Барселона" - "Гранада"?