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Барселона - Гранада. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Гранада: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.01.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 19.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Валентино Пицарро. Трансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

"Гранада" прекрасно выглядела на старте чемпионата. К середине первого круга дошла со статусом грозы авторитетов, но потом понемногу начала сдавать позиции. Сейчас "Гранада" – обычный середнячок, но и это для новичка турнира считается хорошим достижением. Главное для "насридов" – не увязнуть в борьбе за выживание.

В первом круге "Гранада" добыла восемь побед, половина из которых – со счетом 1:0. Но "Барсу" "насриды" одолели более уверенно - с двумя забитыми мячами и без пропущенных. Кстати, это изюминка команды Диего Мартинеса: побеждала "Гранада" только с "сухими" счетам.

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В девяти последних турах "Гранада" добыла лишь две победы, поэтому задача на ближайшие поединки – усилить слабые места, добавить плотности и неуступчивости в игру. Но отправную точку "Гранада" выберет для себя уже после матча с "Барсой". Ведь трудно строить какие-то планы относительно выезда на "Камп Ноу".

Тем более, в ситуации, когда "Барса" впервые сыграет под руководством нового тренера. Кике Сетьен сразу включился в работу и задался вопросом – кем заменить Луиса Суареса? На перспективу "Барса" будет работать позже, а здесь и сейчас нужен результат, которого можно достичь благодаря проверенным кадрам и схемам. Итак, рядом с Месси и Гризманном ждем появления Ансу Фати. В центре поля не будет антигероя матча с "Эспаньолом" Фрэнки де Йонга (дисквалификация). А вот Артур Рамос уже работает в общей группе, однако не факт, что Кике Сетьен решится бросить его в бой после травмы.

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 1

Восстановил здоровье Марк-Андре тер Штеген. А вот Усман Дембеле, как и раньше – вне игры.

У "Гранады" дисквалифицирован Монторо. Феде Вико и Кини также не сыграют, а вот Карлос Нева готов работать на левом фланге защиты. Как и Вадильо и Пуэртас на флангах полузащиты. У последних двух – неопределенная ситуация с контрактом, но до конца сезона они точно будут помогать "Гранаде".

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:0.

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Ставка: первый блин не должен быть комом для Кике Сетьена. Можно спрогнозировать преимущество "Барсы" во владении мячом, и, соответственно, в количестве атак. А количество перерастет в качество – несомненно. "Барса" способна отыграть фору в один-два мяча.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Гранада (Испания) Прогнозы
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Комментарии (12)
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v.grischuk (Винница)
18.01.2020 в 17:06
Ничейку может вырвать Баселона....Её обгонит Реал....И заплачут барс - детишки))))
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.01.2020 в 17:31
Настенька, дура, это ты?
Ответить
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 16:33
Глори ФК Барселона, ну шо? Запаслись вазеліном?
Ответить
0
-4
avatar
Loader (Днепр)
18.01.2020 в 16:48
Тебя трахать, что ли? Так я, например, зоофилией не занимаюсь. Баранов я только есть люблю.
Ответить
+4
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 16:53
Оо жєсть! Ну ти й збоченець
0
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 16:54
Я мав на увазі, що в першому колі в матчі з Гранадою без вазеліну було вам боляче,верещали як осли
+1
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.01.2020 в 16:59
Лоадер хорош!!!! Витя мый ногы та лягай спать!
+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
18.01.2020 в 17:02
Ты, Витенька, как "знаток украинского языка", лепишь в своих сообщениях столько ошибок... Не знаю, как тебя вообще учителя на выходные отпускают.))) Очень уж плохо у тебя с державною мовою. Словарик, что ли, держи перед собой, прежде чем испражняться в сообщениях.
+2
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 17:08
Ну блін! От це ви мене прям викрили,що почали верещати ще до початку матчу
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.01.2020 в 17:34
Виталик, ты красава
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2020 в 15:57
ну шо, понеслась езда по кочкам?))))
Ответить
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
18.01.2020 в 16:08
Ответить
+3
0

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