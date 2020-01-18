Барселона - Гранада. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 19.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Валентино Пицарро. Трансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

"Гранада" прекрасно выглядела на старте чемпионата. К середине первого круга дошла со статусом грозы авторитетов, но потом понемногу начала сдавать позиции. Сейчас "Гранада" – обычный середнячок, но и это для новичка турнира считается хорошим достижением. Главное для "насридов" – не увязнуть в борьбе за выживание.

В первом круге "Гранада" добыла восемь побед, половина из которых – со счетом 1:0. Но "Барсу" "насриды" одолели более уверенно - с двумя забитыми мячами и без пропущенных. Кстати, это изюминка команды Диего Мартинеса: побеждала "Гранада" только с "сухими" счетам.

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В девяти последних турах "Гранада" добыла лишь две победы, поэтому задача на ближайшие поединки – усилить слабые места, добавить плотности и неуступчивости в игру. Но отправную точку "Гранада" выберет для себя уже после матча с "Барсой". Ведь трудно строить какие-то планы относительно выезда на "Камп Ноу".

Тем более, в ситуации, когда "Барса" впервые сыграет под руководством нового тренера. Кике Сетьен сразу включился в работу и задался вопросом – кем заменить Луиса Суареса? На перспективу "Барса" будет работать позже, а здесь и сейчас нужен результат, которого можно достичь благодаря проверенным кадрам и схемам. Итак, рядом с Месси и Гризманном ждем появления Ансу Фати. В центре поля не будет антигероя матча с "Эспаньолом" Фрэнки де Йонга (дисквалификация). А вот Артур Рамос уже работает в общей группе, однако не факт, что Кике Сетьен решится бросить его в бой после травмы.

Восстановил здоровье Марк-Андре тер Штеген. А вот Усман Дембеле, как и раньше – вне игры.

У "Гранады" дисквалифицирован Монторо. Феде Вико и Кини также не сыграют, а вот Карлос Нева готов работать на левом фланге защиты. Как и Вадильо и Пуэртас на флангах полузащиты. У последних двух – неопределенная ситуация с контрактом, но до конца сезона они точно будут помогать "Гранаде".

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:0.

Ставка : первый блин не должен быть комом для Кике Сетьена. Можно спрогнозировать преимущество "Барсы" во владении мячом, и, соответственно, в количестве атак. А количество перерастет в качество – несомненно. "Барса" способна отыграть фору в один-два мяча.