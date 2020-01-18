Испания
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Реал объявит о трансфере Рейньера завтра
Завтра хавбеку исполнится 18 лет
"Реал" в ближайшее время закроет сделку по трансферу полузащитника "Фламенго" Рейньеру.
По информации AS, бразилец уже посетил Мадрид, чтобы уладить последние детали сделки. Для этого Рейньер в среду покинул расположение олимпийской сборной Бразилии, пропустил две тренировки.
Ожидается, что о сделке объявят завтра, когда игроку исполнится 18 лет.
Мадридцы заплатят за Рейньера 30 миллионов евро, подписав с ним контакт на 6,5 года.
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