Реал объявит о трансфере Рейньера завтра

"Реал" в ближайшее время закроет сделку по трансферу полузащитника "Фламенго" Рейньеру.

По информации AS, бразилец уже посетил Мадрид, чтобы уладить последние детали сделки. Для этого Рейньер в среду покинул расположение олимпийской сборной Бразилии, пропустил две тренировки.

Ожидается, что о сделке объявят завтра, когда игроку исполнится 18 лет.

Мадридцы заплатят за Рейньера 30 миллионов евро, подписав с ним контакт на 6,5 года.