  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал объявит о трансфере Рейньера завтра
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал объявит о трансфере Рейньера завтра

Испания
(1 голосов)

Завтра хавбеку исполнится 18 лет

Реал объявит о трансфере Рейньера завтра
Новина українською

"Реал" в ближайшее время закроет сделку по трансферу полузащитника "Фламенго" Рейньеру.

По информации AS, бразилец уже посетил Мадрид, чтобы уладить последние детали сделки. Для этого Рейньер в среду покинул расположение олимпийской сборной Бразилии, пропустил две тренировки.

Ожидается, что о сделке объявят завтра, когда игроку исполнится 18 лет.

Мадридцы заплатят за Рейньера 30 миллионов евро, подписав с ним контакт на 6,5 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Рейниер Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...