Примера. 20-й тур. Леванте второй раз в сезоне уступает Алавесу

"Леванте" пытался играть в свою игру, однако эффективность действий "лягушат" сегодня была крайне низкой. Лишь каждый седьмой удар попадал в створ, и Пачеко не пришлось работать в поте лица. Главное было не ошибиться в простой ситуации, и голкипер с этим справился.

Зато в атаке "Алавес" был более эффективным. Забил усилиями Алейша Видаля, а еще мог забить парочку голов на контратаках уже при счете 1:0. Лукас Перес нанес сразу пять неудачных ударов, хотя два из них были проверкой для голкипера. Главное для форварда и его партнеров – это итоговая победа.

Первая за последние шесть туров. И вторая над "Леванте" в этом сезоне. Как и теперь, в первом круге баски выиграли 1:0.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Алавес" 0:1

Гол: Алейш Видаль 64

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 79), Антонио Гарсия, Неманья Радоя, Хосе Моралес (Эрнани 66), Коке, Серхио Постиго, Эрик Кабако, Гонсало Мелеро (Энис Барди 55), Хосе Кампанья, Рохер Марти

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лукас Перес, Виктор Камараса (Мартин Падилья 89), Хоселу, Луис Роха (Борха Сайнс 64), Чимо Наварро, Алейш Видаль (Пере Понс 82), Мануэль Гарсия

Предупреждения: Гонсало Мелеро 42, Эрик Кабако 87 - Родриго Эли 39, Чимо Наварро 67, Рубен Дуарте 70, Виктор Камараса 89