Кике Сетьен: Игроки очень заинтересованы в работе. Но Барсе требуется структура игры

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями накануне предстоящего матча с "Гранадой".

"Неделя прошла очень плодотворно, гораздо лучше, чем я ожидал. Когда приходишь в новый клуб, всегда есть какая-то неопределенность в том, как отреагируют игроки.

Видно, что игроки очень заинтересованы в работе и возбуждены. Я был удивлен их отношением и тем, как легко они принимают новые идеи. Меня радуют и наша работа, и способность игроков понимать то, о чем им говорят. Это великолепно, просто чудесно.

Несомненно, мы предпочитаем, чтобы игроки действовали организованно, чтобы возвращались на свои позиции, покинув их. Нам нужен баланс. "Барсе" требуется структура как при атакующих действиях, так и при оборонительных. Надеюсь, что "Барса" не будет слишком возбуждена, что это будет мотивированная команда, готовая применить во время матча все, над чем мы работали на тренировках. Надеюсь, изменения будут видны, но помните, что для них тоже нужно время.

Когда игрок способен принимать информацию и действительно хочет учиться, вас может поразить то, на что он способен. Некоторые превосходят себя. Порой футболисты выступают не там, где хотят или где могут играть наилучшим образом. Но они должны полностью выкладываться ради команды", – поделился Кике Сетьен.