Луго Кравца минимально побеждает Альбасете Зозули

В рамках 24-го тура испанского Сегунды "Луго" дома минимально обыграл "Альбасете" 1:0.

Единственный и победный гол в матче забил нападающий хозяев Кристиан Эррера - испанец отметился забитым голом на 60-й минуте матча.

Украинский форвард "Альбасете "Роман Зозуля вышел на матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Другой украинец - защитник "Луго" Василий Кравец также появился на поле с первых минут, но был заменен на 72-й минуте встречи.

После этого матча "Альбасете" имеет в своем активе 28 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В свою очередь "Луго" набрал 25 очков и разместился на 17-м месте.