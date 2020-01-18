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Хулен Лопетеги о судействе в матче с Реалом: Это позор!

Испания
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Наставник "Севильи" был недоволен отмененным голом де Йонга

Хулен Лопетеги о судействе в матче с Реалом: Это позор!
Новина українською

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги был недоволен суддейством матча 20-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

В перерыве матча испанский наставник резко прокомментировал решение арбитра отменить гол Люка де Йонга.

В тоннеле "Сантьяго Бернабеу" Лопетеги кричал спортивному директору Мончи: "Это позор, это позор! Всегда одно и то же".

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В статье: Реал (Мадрид) Хулен Лопетеги Ла Лига Севилья (Испания)
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