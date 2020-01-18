Испания
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Хулен Лопетеги о судействе в матче с Реалом: Это позор!
Наставник "Севильи" был недоволен отмененным голом де Йонга
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги был недоволен суддейством матча 20-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".
В перерыве матча испанский наставник резко прокомментировал решение арбитра отменить гол Люка де Йонга.
В тоннеле "Сантьяго Бернабеу" Лопетеги кричал спортивному директору Мончи: "Это позор, это позор! Всегда одно и то же".
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Источник:As
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