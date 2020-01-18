Каземиро: Сегодня Реал показал как хорошо работать и без мяча

Хавбек мадридского "Реала" Каземиро поделился мыслями после победы над "Севильей" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

"Важно знать, как перетерпеть подобную игру.

Сегодня мы продемонстрировали, что можем хорошо работать и без мяча, при этом контролируя матч.

Мы рады, что добились победы и укрепили уверенность в себе", – рассказал Каземиро для El Chiringuito.