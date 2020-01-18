  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каземиро: Сегодня Реал показал как хорошо работать и без мяча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро: Сегодня Реал показал как хорошо работать и без мяча

Испания
(1 голосов)

Бразилец прокомментировал победу над "Севильей"

Каземиро: Сегодня Реал показал как хорошо работать и без мяча
Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Каземиро поделился мыслями после победы над "Севильей" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

"Важно знать, как перетерпеть подобную игру.

Сегодня мы продемонстрировали, что можем хорошо работать и без мяча, при этом контролируя матч.

Мы рады, что добились победы и укрепили уверенность в себе", – рассказал Каземиро для El Chiringuito.

В этом матче бразилец забил победный дубль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Ла Лига Севилья (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Espana
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...