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Каземиро: Сегодня Реал показал как хорошо работать и без мяча
Бразилец прокомментировал победу над "Севильей"
Хавбек мадридского "Реала" Каземиро поделился мыслями после победы над "Севильей" в рамках 20-го тура Ла Лиги.
"Важно знать, как перетерпеть подобную игру.
Сегодня мы продемонстрировали, что можем хорошо работать и без мяча, при этом контролируя матч.
Мы рады, что добились победы и укрепили уверенность в себе", – рассказал Каземиро для El Chiringuito.
В этом матче бразилец забил победный дубль.
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Источник:Football Espana
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