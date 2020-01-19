Герой футбольного дня. Карлос Каземиро

Хулен Лопетеги может жаловаться на арбитраж, но должен признать – его "Севилья" дважды в этом сезоне проиграла "Реалу" из-за отсутствия спортивной хитрости и изобретательности. В первом круге мадридцы втянули соперника в вязкую борьбу, насытили защиту и центр поля, не позволяя футболистам "Севильи" играть на пространстве. Это обернулось тем, что у ворот столичной команды почти не было острых эпизодов. А свой момент в атаке "Реал" нашел благодаря сноровке Карима Бензема.

На этот раз Бензема не было в стартовом составе. Не было и ключевых игроков других линии – полузащитника Феде Вальверде и защитника Серхио Рамоса. Впрочем, как отметили испанские СМИ, никто не вправе критиковать Зидана за очень специфическое сочетание атакующего трио. Он, - Зидан, – победитель, все остальное – сопутствующие детали.

Гол Люка де Йонга в первом тайме нужно было засчитывать – это факт. Но также факт – игра рукой Мунира в голевой атаке "Севильи" во втором тайме. Неумышленная, но по современным правилам любое прикосновение руки атакующего игрока к мячу следует расценивать как нарушение правил. А когда это прикосновение предоставляет атакующей команде преимущество – и подавно. Поэтому Люк де Йонг не дотягивает до статуса жертвы обстоятельств. Как и до статуса героя поединка.

В отличие от Карлоса Каземиро. Едва ли не впервые после ухода Криштиану Роналду, как отмечают все те же испанские журналисты, столь важную роль в победе команды отыграла полузащита. Великолепный матч провел Лука Модрич, не последней скрипкой был и Тони Кроос, но всех их превзошел Карлос Каземиро.

Во вчерашнем поединке бразилец впервые в своей карьере оформил дубль. И этими действиями предотвратил критику, которая могла обрушиться на игроков атаки Йовича, Родриго и Лукаса Васкес. Например, сербского нападающего Каземиро без устали восхвалял после поединка за виртуозную передачу пяткой. Хотя если не принимать во внимание этот эпизод, то Лука Йович матч провалил.

Плохо играл и Васкес, хотя и его имя Каземиро вписал в протокол матча как ассистента. Недостаточно активными в атаке и плотными в обороне были фланговые защитники, однако все пробелы заполняли собой центральные полузащитники. И может, повторимся, Хулен Лопетеги сколько угодно жаловаться на арбитраж, но его план на игру не сработал не из-из судейских решений. Его замысел провалился, потому как Гудель, Банега и Фернандо Режес не смогли сдержать своих оппонентов.

На самом деле, Карлос Каземиро – это один из важнейших игроков "Реала" независимо от того, кто возглавляет команду – Зидан, Лопетеги или Солари. На самом деле, Карлос Каземиро в каждом туре определяет игру мадридцев, но вчера он из области невидимого фронта вышел на первый план. Возможно, потому, что не было Феде Вальверде?